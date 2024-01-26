Совет директоров "Диасофта" рассматривает вопрос об обращении за листингом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Диасофт" 26 января рассматривает вопрос об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций, сообщила компания.

В повестку дня заседания включены два вопроса, имеющих отношение к планируемому IPO компании: собственно об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций и об утверждении изменений в проспект ценных бумаг компании.

На момент публикации итоги заседания не раскрыты.

25 января гендиректор "Диасофта" Александр Глазков сказал "Ведомостям", что компания рассматривает возможность IPO на "Мосбирже" в I полугодии 2024 года. При этом параметры планируемого размещения и возможная оценка стоимости компании не назывались.

Основными целями IPO Глазков называл необходимость инвестиций для поддержания позиций в сегменте ПО для финсектора, расширение присутствия в сегменте корпоративного софта для разных сфер экономики и органов власти, системного ПО и средств разработки, а также повышение привлекательности компании как работодателя.

"Диасофт" активен на рынке с 1991 года и является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиентами компании являются более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

В настоящее время ПАО "Диасофт" (до января текущего года было АО) является головной структурой одноименной группы компаний. В нее входит 10 предприятий. В компаниях группы работают около 1,8 тыс. человек. Её подразделения расположены в семи городах РФ. Владельцами АО являются учредители и менеджмент "Диасофта".

По итогам 6 месяцев 2023 финансового года (на 30 сентября 2023 года) выручка компании по МСФО составила 3,4 млрд рублей, показав рост год к году на 23,5%. EBITDA увеличилась на 51% и составила 1,2 млрд рублей.