Поставщик ПО для финсектора "Диасофт" наметил IPO на "Мосбирже"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения для российского финансового сектора "Диасофт" рассматривает возможность IPO на "Мосбирже" в I полугодии 2024 года, сообщил "Ведомостям" гендиректор компании Александр Глазков.

Решение обусловлено, в том числе, необходимостью инвестиций для поддержания позиций в сегменте ПО для финсектора, расширения присутствия в сегменте корпоративного софта для разных сфер экономики и органов власти, системного ПО и средств разработки.

В частности, компания уже "в 2-3 раза увеличила объем собственных инвестиций, чтобы выходить на смежные рынки", сказал топ-менеджер.

Кроме того, публичный статус позволил бы "Диасофту" повысить привлекательность как работодателя, считает Глазков, добавив, что к концу 2024 года в компании будет работать 2,5-2,6 тысячи человек.

Компания пока не комментирует свои планы по проведению IPO.

"Диасофт" работает с 1991 года и является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиентами компании являются более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

Сейчас ПАО "Диасофт" (до января текущего года было АО) является головной структурой одноименной группы компаний. В нее входит десять предприятий. В компаниях группы работают около 1,8 тысячи человек. Подразделения "Диасофт" расположены в 7 городах России. Владельцами АО являются учредители и менеджмент "Диасофт".

По итогам 6 месяцев 2023 финансового года (на 30 сентября 2023 года) выручка "Диасофт" по МСФО составила 3,4 млрд рублей, показав рост год к году на 23,5%. EBITDA увеличилась на 51% и составила 1,2 млрд рублей.

Ранее некоторые российские IТ-компании, занимающиеся разработкой ПО, также проводили IPO на "Мосбирже". При этом основной целью такого их шага было получение понятного и работающего инструмента для мотивации сотрудников, а также для проведения M&A-сделок.

Речь идет о ПАО "Группа Позитив" и ПАО "Группа Астра". Основные акционеры компаний выделили в том или ином виде небольшие пакеты акций для проведения IPO. В результате их free float составляет, соответственно, 19,5% и 5%. Обе компании занимаются разработкой программ мотивации сотрудников. В том числе, через их вознаграждение акциями компаний.

В то же время участники IТ-рынка отмечают дефицит квалифицированных кадров, который усугубляется не только значительным ростом числа сотрудников крупных IТ-компаний, но и запуском крупными заказчиками собственных проектов/компаний по разработке тех или иных решений.

"На рынке сложилась парадоксальная ситуация: нам катастрофически не хватает квалифицированных кадров, но количество резюме джунов (Junior, начинающий специалист - ИФ), которые не могут найти работу, выросло в несколько раз, - говорил в декабре 2023 года гендиректор "Вебпрактик" и президент фонда "Развитие IТ-образования" Александр Букуров. - Образовалась "пробка из джунов": выпускников много, но их знаний недостаточно, чтобы получить приглашение на работу. Выйти из данной ситуации можно только совместными усилиями государства и бизнеса - в образовании нужно сменить приоритеты от количества абитуриентов в сторону качества подготовки выпускников".

"Диасофт" работает с 1991 года и является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиентами компании являются более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

По итогам 6 месяцев 2023 финансового года (на 30 сентября 2023 года) выручка "Диасофт" по МСФО составила 3,4 млрд рублей, показав рост год к году на 23,5%. EBITDA увеличилась на 51% и составила 1,2 млрд рублей.