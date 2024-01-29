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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Путин и Лукашенко утвердили трехлетнюю программу развития Союзного государства

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на заседании высшего государственного совета Союзного государства утвердили основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, передает "БелТА".

В документе 11 разделов, в том числе по макроэкономической, налоговой и таможенной политике, финансовому рынку, сотрудничеству в торговле и защите прав потребителей, функционированию объединенных энергетических рынков и безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики. Документ также содержит блок по гуманитарному сотрудничеству, в том числе о создании общего информационного пространства.

Правительствам и центробанкам сторон поручено обеспечить реализацию документа, а также, при необходимости, разработку планов мероприятий для достижения обозначенных целей.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия Союзное государство
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