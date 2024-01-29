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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Группа ИСТ вышла из Polymetal, продала свою долю оманской компании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров вышла из капитала Polymetal.

Как сообщил Polymetal, группа "ИСТ" продала свои 23,9% структуре принадлежащего государству Оман фонда Mars Development and Investment во главе консорциума оманских инвесторов. Теперь она стала крупнейшим акционером Polymetal.

Сумма сделки не разглашается. Оценка пакета, исходя из последней цены торгов на бирже Астаны, - $554 млн.

Представитель группы "ИСТ" Константин Янаков вышел из совета директоров Polymetal. Компания ожидает, что новый акционер выдвинет своего кандидата в совет.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане.

ИСТ Polymetal Mars Development and Investment Оман
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