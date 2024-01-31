Polymetal сохраняет план продать активы в России до конца I квартала

Потенциального покупателя компания не называет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Polymetal сохраняет план продать российские активы до конца I квартала 2024 года, заявил глава компании Виталий Несис на телефонной конференции в среду. С большой вероятностью сделка будет вынесена на одобрение акционеров уже в феврале.

Сейчас круг претендентов на активы свелся к одному потенциальному покупателю, с которым компания ведет переговоры, отметил он, иначе невозможно было бы так уверенно говорить о сроках. Покупатель из России. "У нас был активный диалог с китайцами, но потом нам дали понять, что российские активы должны принадлежать российским лицам", - добавил Несис. При этом Polymetal исключил из числа претендентов любые структуры, попавшие под западные санкции, и тех, кто может представлять их интересы.

Потенциальный покупатель общается с ФАС России по поводу одобрения сделки, и, отметил Несис, по его мнению, проблем со своевременным получением разрешения не возникнет. Polymetal со своей стороны ведет диалог с OFAC, наложившим санкции на российский бизнес компании.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим его акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (около 24%).