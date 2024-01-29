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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Прибыль крупных промпредприятий Китая снизилась на 2,3% в 2023 году

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая по итогам 2023 года снизилась на 2,3% и составила 7 трлн 685,83 млрд юаней, сообщило Государственное статистическое управление.

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,8 млн).

Прибыль ведущих государственных промпредприятий сократилась на 3,5%, частных компаний - выросла на 2%.

Спад был отмечен в 14 отраслях из 41. В том числе упала прибыль в сфере добычи нефти и природного газа, в угольной и химической промышленности. При этом выросла прибыль предприятий, занимающихся производством черных и цветных металлов.

В декабре 2023 года суммарная прибыль крупных промпредприятий увеличилась на 16,8% относительно того же месяца годом ранее. Подъем был зафиксирован по итогам пятого месяца подряд.

В 2022 году прибыль ведущих промпредприятий уменьшилась на 4%.

Китай
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