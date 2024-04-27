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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Прибыль крупных промпредприятий Китая в I квартале выросла на 4,3%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в первом квартале увеличилась на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 1 трлн 505,5 млрд юаней, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,82 млн).

Прибыль государственных компаний в январе-марте упала на 2,6%, частных компаний - выросла на 5,8%.

Прибыль китайских производителей компьютеров, коммуникационного и другого электронного оборудования подскочила в 1,8 раза. Рост также был отмечен в сфере производства электроэнергии (на 47,5%), в цветной металлургии (на 57,2%), в автомобильной промышленности (на 47,5%), в нефтегазовой отрасли (на 3,8%).

Между тем прибыль предприятий угольной промышленности упала на 33,5%, производителей химической продукции - на 3,5%.

Повышение прибыли в первом квартале было отмечено в 28 отраслях промышленности КНР из 41.

Китай
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