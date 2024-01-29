"Ариант" в 2023 году увеличил производство винодельческой продукции на 14%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Компания "Кубань-вино", объединяющая винодельческие площадки группы "Ариант" в Краснодарском крае, в 2023 году произвела 95,5 млн бутылок вина, сообщила пресс-служба ГК.

Как сообщалось, в 2022 году объем производства составил 83,7 млн бутылок. Таким образом, в прошлом году показатель вырос на 14%.

Кроме того, "Центр пищевой индустрии - Ариант" (Челябинск) произвел 38,9 млн бутылок алкогольных напитков. Агрофирма "Ариант" реализовала 82,8 тыс. тонн мясной продукции.

Компания отмечает, что в 2023 году было заложено 352 га виноградников, в собственном питомнике произведено около 3 млн саженцев. Общая площадь виноградников агрофирмы "Южная" (входит в ГК) в настоящее время составляет 9,157 тыс. га.

Группа компаний продолжает модернизировать производство, наращивать мощности, увеличивать свою представленность в регионах. География продаж охватывает РФ и ряд мировых рынков. Собственная сеть фирменных винотек в Краснодарском крае насчитывает 12 магазинов, мультиформатная торговая сеть "Ариант" в Челябинской и Свердловской областях - 73 магазина.

Отмечается, что в планах группы на 2024 год - запуск нескольких проектов: центра виноградарства в Тамани, завода висковых дистиллятов в Челябинске, а также туристических объектов под Анапой.

Группа компаний "Ариант" объединяет винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант", агрофирму "Ариант" и Центр цифровых решений. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% ООО "Группа компаний Ариант" принадлежат Александру Кретову, оставшаяся доля у Владимира Кретова. Общая площадь агроактивов ГК превышает 13 тыс. га.