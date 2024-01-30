"Ариант" в 2024 году планирует заложить 500 га виноградников

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Группа компаний "Ариант", один из крупнейших производителей винодельческой продукции в РФ, в 2024 году планирует заложить около 500 гектаров виноградников, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Агрофирма "Южная" (входит в "Ариант" - ИФ) продолжает реализацию программы посадки новых виноградников. Сегодня их площадь составляет 9,157 тыс. га. В планах на 2024 год – заложить еще 500 гектаров", - сообщили в "Арианте".

Таким образом, в текущем году предполагается увеличить площадь виноградников на 5,5%.

В компании уточнили, что в настоящее время доля "Арианта" в общей площади виноградников в Краснодарском крае составляет 32%. Закладка молодых насаждений производится собственными саженцами, выращенными в питомнике мощностью 3 млн штук в год. "Ариант" занимает 67%-ю долю в общих объемах производства саженцев винограда в регионе.

Группа компаний "Ариант" объединяет винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант", агрофирму "Ариант" и Центр цифровых решений. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% ООО "Группа компаний Ариант" принадлежат Александру Кретову, оставшаяся доля у Владимира Кретова. Общая площадь агроактивов ГК превышает 13 тыс. га.

Как сообщалось, в прошлом году "Ариант" увеличил производство винодельческой продукции на 14% по сравнению с предшествующим годом - до 95,5 млн бутылок. Закладка виноградников составила 352 га.