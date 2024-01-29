На трудноизвлекаемые запасы приходится 30% добываемой в России нефти

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Почти треть добываемой в России нефти в настоящее время добывается из месторождений, относящимся к трудноизвлекаемым запасам, существует потенциал дополнительного вовлечения ТРИЗ в добычу, считает глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров.

"Сегодня добыча из ТРИЗов составляет примерно 30% от суммарной годовой добычи в России", - сказал на Всероссийской научной конференции "Фундаментальные, глобальные и региональные проблемы геологии нефти и газа" в Новосибирске.

По его словам, сейчас рентабельные запасы углеводородов составляют примерно 70% от технологически извлекаемых, вовлечение в добычу ТРИЗ позволяет дать значительный прирост.

"Если бы мы создали такие технологии, которые позволяют хотя бы на треть по ним извлекать, то мы бы дополнительно получили в балансе плюс 18,4 млрд тонн нефти", - сказал Шпуров.

С момента введения налоговых льгот на добычу ТРИЗ за 10 лет было добыто 1,2 млрд тонн нефти. При этом, по его словам, в целом с 2008 года по 2019 год доля нефти, добытой с помощью новых технологий, в суммарной добыче нефти возросла с 35% до примерно 65%.

В случае нетрадиционных ТРИЗ, таких как нефтематеринские породы, в которых отсутствуют коллекторы как таковые, требуются принципиально новые технологии. Он также отметил, что в 2022 году в классификации ТРИЗ появились палеозойские отложения, которые требуют новых технологий поиска и разведки. "В декабре было постановление правительства об отнесении (к этой категории - ИФ) впервые таких палеозойских отложений Западной Сибири", - сказал он.

Шпуров добавил, что в настоящее время государство перешло от налогового стимулирования к неналоговому, в частности, к созданию технологических полигонов.

Соответственно, проект добычи ТРИЗ предполагает создание проекта по созданию технологии, который выносится на защиту перед Центральной комиссией по разработке. "Мы рассматриваем планы проведения НИОКР, опытно-конструкторских работ", - сказал Шпуров.

"Государство в этом случае контролирует не технологические показатели разработки, а объемы и качество инвестиций в НИОКР", - уточнил он.

При этом, по словам Шпурова, в нетрадиционных ТРИЗ качество промысловых исследований должно быть гораздо выше. "Технологически для этого нужен принципиально новый подход к обустройству месторождения на стадии пробной эксплуатации, в том числе с помощью мобильных установок обустройства месторождений, оснащенных специальной приборной базой, позволяющей делать дискретные замеры", - сказал он.