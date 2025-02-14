Гендиректор ГКЗ призвал уже сейчас вводить льготы для трудных запасов газа

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Льготы для трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа нужно вводить уже сейчас, чтобы через 5-10 лет появились необходимые технологии для освоения газовых ТРИЗ. Такое мнение в ходе форума "Газ России 2025" высказал генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" Игорь Шпуров.

Он отметил, что текущие газовые проекты России в 2050 году смогут обеспечить потребности страны примерно на 50-60%, все остальное необходимо развивать за счет вовлечения в разработку ТРИЗ.

"И в этом смысле нам необходимо примерно 16 триллионов кубических метров рентабельных запасов газа, которые должны быть обеспечены технологиями. А это как раз как раз те самые ТРИЗ. По сути, нам сейчас необходим новый цикл инвестирования в газовую отрасль, который основан на создании технологий освоения трудноизвлекаемых запасов", - сказал он.

"Даже если сегодня по щелчку мы дадим льготы на газовые ТРИЗ, необходимо 5-10 лет для того, чтобы эти технологии были созданы. Поэтому, когда мы откладываем введение льгот для ТРИЗ по газу, мы начинаем опаздывать", - подчеркнул Шпуров.

Положительный опыт льгот для ТРИЗ есть в нефтяной промышленности, добавил он. "Государством сделана огромная работа с 2012 года. Создана нужная нормативная база. В результате добыча трудноизвлекаемых запасов нефти возросла за 10 лет в 4 раза. За счет создания новых технологий. И сейчас стабилизация добычи нефти осуществляется благодаря добыче на трудноизвлекаемых запасах", - отметил глава ГКЗ.

По его словам, за 10 лет доля новых технологий в добыче нефти возросла с 35% до 65%. "Вот цена той работы, которая произведена государством и компаниями в результате льготирования. То есть, изменение технологического уклада нефтяной области произошло. Теперь то же самое нужно делать и в газовой промышленности", - резюмировал Шпуров.