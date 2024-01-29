"Норникель" в 2024 году снизит выпуск никеля и палладия из-за планового ремонта

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в 2024 году планирует выпустить 184-194 тысячи тонн никеля, 334-354 тысячи тонн меди, 2,296 - 2,451 млн унций палладия и 567-605 тысяч тонн унций платины, сообщила компания.

Еще 64-68 тысяч тонн меди будет выпущено Быстринским ГОКом.

Планы по выпуску никеля на 9% ниже итога 2023 года (208,58 тысячи тонн), по палладию - на 12% ниже (2,692 млн унций).

Показатели снизятся к 2023 году из-за запланированного на середину года ремонта печи взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода, который компания переносила два года из-за проблем с поставкой оборудования.

"Капитальный ремонт обычно связан с примерно 2-3-месячным простоем одного из двух плавильных агрегатов и прилично снижает объемы производства, прежде всего никеля, - объяснил старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов. - С учетом оптимизации сроков планируемого ремонта, 2024 год мы ожидаем отработать как минимум по верхней планке нашего прогноза".

Также на операционную деятельность компании продолжат оказывать влияние риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном.

В 2023 году "Норникель" постепенно вводил в эксплуатацию горное оборудование от новых поставщиков в рамках программы импортозамещения, уточнил Степанов. Результатом перехода было временное снижение добычи богатой и медистой руды. После проведения тестирования и постепенного ввода в эксплуатацию нового, рудники вышли на плановые показатели по добыче руды с IV квартала и продолжают в январе работать на достигнутом уровне.

"Несмотря на сохраняющиеся риски, мы постоянно работаем над их митигацией с целью безусловного выполнения наших производственных планов", - сообщил производственный директор "Норникеля".

В среднесрочной перспективе уровень производства металлов будет, по прогнозу "Норникеля", на уровне, близком к итогу 2023 года, заверил он.

Спрос на продукцию "Норникеля" сохраняется, подчеркнул Степанов.

"Текущий период времени - наиболее подходящий момент для ремонта основных агрегатов с целью последующего выхода на более высокие объемы производства. При этом, оставаясь наиболее эффективным производителем в отрасли с самой низкой себестоимостью производства, мы не считаем необходимым снижать объемы производства, так как фиксируем сохранение спроса на нашу продукцию на новых для нас рынках сбыта", - сообщил топ-менеджер.