"Норникель" незначительно сократил выпуск меди в 2023 году

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Норникель" в IV квартале 2023 года произвел 121 тысячу тонн меди (включая Забайкальский дивизион), это на 4% больше, чем годом ранее, на 21% больше, чем в III квартале, а по итогам всего года производство меди упало на 2%, до 425 тысяч тонн, сообщила компания.

Рост квартального производства в основном связан с вводом дополнительного парка ванн на электролизе и оптимизацией технологических режимов на Медном заводе в Норильске. В результате также повысилось качество выпускаемой продукции.

Снижение годового производства было связано с сокращением добычи руды, а также настройками технологических процессов для повышения качества медных катодов с целью выполнения требований новых потребителей.

Без учета Забайкальского дивизиона в 2023 году производство меди из собственного сырья составило 356 тысяч тонн, в соответствии с прогнозом (353-373 тысяч тонн).

Забайкальский дивизион в прошлом году продолжил плановый рост, увеличив производство меди в концентрате на 3% - до 69 тысяч тонн, что было выше прогноза дивизиона в размере 64-68 тысяч тонн.