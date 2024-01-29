Группа "Черкизово" в 2023 году увеличила выручку от экспорта продукции на 15%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2023 году увеличила выручку от экспорта продукции на 15%, сообщается в пресс-релизе компании.

В натуральном выражении за рубеж было отправлено более 110 тыс. тонн продукции. Рост зарубежных поставок в основном связан с расширением присутствия продукции компании в странах ЕАЭС.

Основная часть экспорта, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы – более 80 тыс. тонн.

"Зарубежные поставки куриного мяса в прошлом году выросли на 8% за счет, главным образом, развития экспорта в страны ЕАЭС – объемы отгрузок туда увеличились более чем на 30%. На страны СНГ пришлось более 50% от общего объема экспорта курицы: например, отгрузки в Узбекистан выросли за год более чем вдвое", - говорится в пресс-релизе.

Компания также сообщила, что в ряд стран ближнего зарубежья существенно вырос и экспорт свинины. Так, в Белоруссию и Армению - почти в пять раз. Отгрузки за рубеж индейки значительнее всего увеличились в Казахстан и Азербайджан – в пять и два раза соответственно.

Экспорт колбасных изделий вырос почти на 10%.

Компания также уточнила, что главными экспортными рынками для группы по-прежнему остаются Китай, а также Казахстан и другие страны ЕАЭС. Приоритетными направлениями для развития экспорта является регион Ближнего Востока.

Как заявила директор по экспорту ТД "Черкизово" Елена Вольгушева, слова которой приведены в пресс-релизе, в прошлом году группа смогла нарастить клиентскую базу как в Юго-Восточной Азии, так и в странах СНГ, куда налажены стабильные поставки. В частности, удалось значительно увеличить дистрибуцию в сетевом канале, расширить номенклатуру экспорта за счет масложирового направления и непродовольственных товаров – побочных продуктов производства.

В состав группы "Черкизово" входят 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и 340 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Выручка группы в первом полугодии 2023 года составила 102,8 млрд рублей, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года (88,9 млрд рублей). Чистая прибыль группы за этот период выросла до 16,6 млрд рублей с 7,2 млрд рублей, скорректированная EBITDA – до 16,5 млрд рублей с 12,4 млрд рублей.