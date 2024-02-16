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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Выручка группы "Черкизово" в 2023 г. выросла на 23%, до 226,7 млрд руб.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2023 году увеличила выручку по МСФО до 226,7 млрд рублей со 184,3 млрд рублей в 2022 году, сообщается в отчете компании.

Рост составил 23%.

Чистая прибыль группы увеличилась более чем в два раза, до 33 млрд рублей с 14,9 млрд рублей год назад. Компания уточнила чистую прибыль за 2022 год - ранее сообщалось о 14,6 млрд рублей.

Согласно отчету, скорректированная EBITDA выросла до 49,96 млрд рублей с 30,165 млрд рублей год назад, валовая прибыль - до 73,4 млрд рублей с 42,1 млрд рублей, операционная прибыль - до 40,4 млрд рублей с 17,5 млрд рублей, прибыль до налогообложения - до 36,4 млрд рублей с 15,5 млрд рублей соответственно.

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и 340 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Черкизово
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