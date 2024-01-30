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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Toyota продала рекордные 11,23 млн автомобилей в 2023 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Toyota Motor Corp. увеличила мировые продажи автомобилей в 2023 году на 7,2%, до 11,23 млн машин, что является новым рекордом для компании.

Как говорится в пресс-релизе, показатель включает в себя реализацию дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году и составлял 10,7 млн автомобилей.

В том числе продажи в Японии подскочили на 20,9%, до 2,3 млн, а в других странах показатель вырос на 4,1%, до 8,93 млн.

Производство автомобилей в минувшем году повысилось на 8,6%, до 11,5 млн, что также является рекордом.

В декабре компания увеличила продажи на 10% в годовом выражении, до 1,01 млн автомобилей, и нарастила производство на 7,7%, до 906 057 машин.

Акции Toyota дешевеют на 0,6% в ходе торгов во вторник. За последние три месяца их стоимость повысилась на 14,5%.

Toyota
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