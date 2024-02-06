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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Toyota увеличила чистую прибыль в III финквартале в 1,9 раза

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале в 1,9 раза, выручку - на 23%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Компания повысила прогнозы чистой прибыли и выручки на весь фингод, который завершится в марте.

Как говорится в пресс-релизе Toyota, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила $1,36 трлн иен ($9,13 млрд) по сравнению с 727,9 млрд иен за третий квартал предыдущего фингода.

Квартальная выручка компании увеличилась до 12,04 трлн иен с 9,75 трлн иен годом ранее благодаря росту продаж в Северной Америке и Европе.

Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали чистую прибыль Toyota на уровне 1,07 трлн иен при выручке в 11,562 трлн иен.

Автопроизводитель улучшил прогноз чистой прибыли на текущий фингод до 4,5 трлн иен (рост на 84%) с ожидавшихся ранее 3,95 трлн иен, прогноз выручки - до 43,5 трлн иен с 43 трлн иен.

В то же время Toyota ухудшила прогноз продаж автомобилей на этот фингод до 11,23 млн с 11,38 млн, главным образом, из-за приостановки выпуска машин бренда Daihatsu.

В календарном 2023 году Toyota увеличила продажи до рекордных 11,2 млн автомобилей.

Акции компании подорожали на 4,8% по итогам торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 65%.

Toyota Япония
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