Saudi Aramco поручено сохранять мощности по добыче нефти на уровне 12 млн б/с

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco пока не будет увеличивать объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с).

"Aramco объявляет о получении директивы министерства энергетики о сохранении максимальной устойчивой мощности (MSC) на уровне 12 млн баррелей в сутки и непродолжении увеличения MSC до 13 млн б/c. Следует отметить, что MSC определяется государством в соответствии с Законом об углеводородах, принятым Королевским указом M/37 от 20 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания обновит свои прогнозы по капитальным расходам в марте, когда будут объявлены результаты 2023 года.

Как сообщалось, директиву об увеличении максимальной устойчивой мощности с 12 до 13 млн б/с компания получила в марте 2020 года.