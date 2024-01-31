ВВП Саудовской Аравии в IV квартале упал на 3,7%, по итогам 2023 года - на 0,9%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ВВП Саудовской Аравии в четвертом квартале 2023 года уменьшился на 3,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее, говорится в предварительном отчете статуправления страны.

Темпы снижения замедлились по сравнению с 4,4% в третьем квартале.

Падение ВВП в течение двух последних кварталов связано главным образом со снижением добычи нефти. Спад в нефтяном секторе в четвертом квартале замедлился до 16,4% с 17% в третьем квартале.

В то же время в ненефтяном секторе рост ускорился до 4,3% с 3,5% в предыдущем квартале, в госсекторе - до 3,1% с 1,9%.

Объем ВВП Саудовской Аравии в октябре-декабре увеличился на 0,4% относительно предыдущего квартала, когда было отмечено его снижение на 3,2%.

В 2023 году саудовский ВВП уменьшился на 0,9%, годом ранее он вырос на 8,7%.