Миллиардер Ньель готов заплатить за украинские активы Turkcell не менее $500 млн

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Принадлежащая французскому миллиардеру Ксавье Ньелю NJJ Capital заплатит за украинские подразделения компании Turkcell - ООО "Лайфселл" (торговая марка lifecell), ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр" не менее $500 млн, сообщил Bloomberg.

"Это актив, за который мы платим не так уж много по сравнению с его прибылью", - заявил Ньель на встрече с Парижской ассоциацией деловых журналистов.

Окончательная цена сделки не будет известна до ее закрытия, но она составит не менее $500 млн, сказал Bloomberg представитель NJJ.

Ньель также уточнил, что сделку ожидают проверки регулирующих органов, в том числе "зеленый свет" от украинского антимонопольного ведомства.

Принадлежащая Ньелю французская телекоммуникационная группа Iliad предоставляет телекоммуникационные услуги в Польше, в том числе обслуживает большой объем роумингового трафика между странами, благодаря чему сделка имеет смысл.

Iliad предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг, предлагая услуги интернета, мобильной телефонии, облачной инфраструктуры, IoT. Компании принадлежит один из крупнейших интернет-провайдеров Франции - Free. Iliad обслуживает клиентов во Франции, Италии и Польше.

Турецкая компания Turkcell 29 декабря 2023 года подписала договор о передаче 100% долей, а также всех прав и долгов ООО "Лайфселл" - третьего по величине украинского оператора мобильной связи, а также компанию по аутсорсингу контакт-центров ООО "Глобал Билги" и провайдера услуг по аренде вышек ООО "Укртауэр" инвестиционной компании NJJ Capital.

Turkcell уточняла, что номинальная цена акций "Лайфселл" - 12 711,849 млн гривен, "Глобал Билги" - 47,226 млн грн. и "Укртауэр" - 1 млрд 964,04 млн грн.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 29 декабря 2023 года получил заявления о выдаче разрешений на сделки. Однако документы не соответствовали установленным комитетом требованиям и поэтому были возвращены. 23 января 2024 года АМКУ повторно получил документы на сделку и сейчас их анализирует.

Официальный курс на 30 января - 37,89 гривны/$1.