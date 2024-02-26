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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Структура Iliad покупает 19,8% акций Tele2 за $1,3 млрд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Шведская инвесткомпания Kinnevik договорилась о продаже всех имеющихся у нее 19,8% акций шведской телекоммуникационной Tele2 компании Freya Investissement за 13 млрд шведских крон ($1,26 млрд), говорится в пресс-релизе продавца.

Kinnevik продаст 20,8 млн акций класса A, оценив каждую в 101 крону, и еще 116,9 млн акций класса B по 93 кроны за штуку.

Транзакция будет разделена на три этапа. Получение регуляторных разрешений на последний из них ожидается в третьем квартале 2024 года.

Freya контролируется французским телекоммуникационным холдингом Iliad и председателем его совета директоров Ксавье Ньелем.

Акции Tele2 класса A дорожают на 7,7% на торгах в Стокгольме в понедельник, класса B - на 8,8%.

Tele2 Iliad Kinnevik Freya Швеция Ксавье Ньель
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