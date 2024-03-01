Volkswagen в 2023 г. увеличил выручку на 15,5%, ожидает роста на 5% в этом году

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen Group по итогам 2023 года увеличил выручку на 15,5% - до 322,284 млрд евро, что было обусловлено ростом поставок в Европе и Северной Америке, сообщается в отчетности.

При этом компания ожидает повышения выручки в этом году на величину до 5%.

Скорректированная операционная прибыль VW повысилась на 0,3% - до 22,576 млрд евро. Между тем операционная рентабельность снизилась до 7% с 7,9%.

Выручка и скорректированная прибыль превысили консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный FactSet.

Поставки автомобилей в прошлом году выросли на 11,8% и достигли 9,24 млн, в том числе электромобилей - на 35%, до 771 тыс. В Европе общий объем продаж увеличился на 20%, в Северной Америке - на 18%, в Китае - на 2%.

VW повысит дивиденды за 2023 год до 9 евро на обыкновенную акцию и 9,06 евро на привилегированную акцию, что на 0,3 евро выше их размера годом ранее.

Компания прогнозирует операционную рентабельность в 2024 году в диапазоне 7-7,5%.

Котировки акций VW снижаются на 3,9% в ходе торгов в пятницу. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние 12 месяцев упала на 23,2% (до 68,9 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 14%.