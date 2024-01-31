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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

AMD увеличила чистую прибыль в IV квартале в 30 раз

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года более чем в 30 раз, выручку – на 10%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила $667 млн по сравнению с $21 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,41 с $0,01, прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,77 с $0,69 на акцию, совпав со средним прогнозом опрошенных FactSet экспертов.

Квартальная выручка AMD увеличилась до $6,17 млрд с $5,6 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков в $6,1 млрд.

Выручка подразделения, занимающегося выпуском чипов для дата-центров, подскочила на 38% до $2,3 млрд, доход в сегменте компонентов для ПК взлетел на 62% до $1,5 млрд. В обоих случаях результаты оказались на уровне прогнозов рынка.

В игровом сегменте выручка снизилась на 17% до $1,4 млрд, но превысила ожидания экспертов ($1,2 млрд).

Согласно прогнозу AMD, в текущем квартале ее выручка составит $5,1-5,7 млрд (консенсус-прогноз рынка – $5,7 млрд). Как ожидают в компании, доход подразделения в сфере дата-центров будет на уровне четвертого квартала, а в других сегментах снизится.

AMD существенно повысила прогноз выручки, которую рассчитывает получить в 2024 году в сегменте графических процессоров для дата-центров, ориентированных на ИИ-приложения, до $3,5 млрд с $2 млрд.

Акции AMD подешевели на 6,5% на дополнительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла более чем в 2 раза.

AMD Advanced Micro Devices
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