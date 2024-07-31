Производитель микрочипов AMD увеличил квартальную чистую прибыль в 10 раз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2024 года американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices увеличил чистую прибыль почти в десять раз, выручку - на 9%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $265 млн против $27 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,16 с $0,02, прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,69 с $0,58 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,68.

Квартальная выручка AMD увеличилась до $5,84 млрд с $5,36 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков в $5,7 млрд.

Выручка подразделения, занимающегося выпуском чипов для дата-центров, взлетела более чем вдвое, до рекордных $2,8 млрд, доход в сегменте компонентов для ПК подскочил на 49%, до $1,5 млрд. В игровом сегменте выручка снизилась на 59%, до $648 млн.

По прогнозу AMD, в текущем квартале ее выручка составит $6,4-7 млрд (консенсус-прогноз рынка - $6,6 млрд).

Компания также повысила прогноз выручки, которую рассчитывает получить в 2024 году в сегменте графических процессоров для дата-центров, ориентированных на ИИ-приложения, и теперь ожидает ее на уровне выше $4,5 млрд против прежних $4 млрд, заявила в ходе конференции по итогам второго квартала главный исполнительный директор Лиза Су.

Акции AMD подорожали на 7,7% на дополнительных торгах во вторник после публикации отчетности.