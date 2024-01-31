Бывшие совладельцы ГК "Дамате" продолжают делить бизнес

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Бывшие совладельцы ГК "Дамате" (ведущий производитель мяса индейки в РФ) Наум Бабаев и Рашид Хайров, разделившие бизнес, продолжают перераспределять активы.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 30 января Хайрову принадлежит 100% в ООО "Агрофирма Голицынская" в Пензенской области. В числе направлений работы хозяйства – выращивание сельхозкультур, производство молока и мяса.

Ранее по 33,33% агрофирмы, кроме Хайрова, принадлежали Бабаеву и гендиректору "Объединенной зерновой компании" Дмитрию Сергееву.

Как сообщалось, в середине января Бабаев и Хайров, владевшие на паритетных началах ГК "Дамате", разделили бизнес: 50% МКООО "Дамате", принадлежавшие Хайрову, отошли к АПК "Дамате", которая является "дочкой" МКООО. Вторая половина компании сохранилась за Бабаевым. Хайров стал владельцем АО "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком"), Бабаев – ГК "Дамате".

ГК "Дамате" в 2022 году (итоги 2023 года пока не обнародованы) произвела 216 тыс. тонн мяса индейки (52% рынка), сообщали Agrifood Strategies и Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Мощность комплекса по переработке утки составляет 16,5 тыс. тонн, баранины – 25 тыс. тонн в год. Мощности АО "Молочный комбинат "Пензенский" рассчитаны на переработку до 300 тонн молока в сутки.

Активы "Дамате" расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет более 108 тыс. га в регионах присутствия.