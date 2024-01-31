Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Бывшие совладельцы ГК "Дамате" продолжают делить бизнес

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Бывшие совладельцы ГК "Дамате" (ведущий производитель мяса индейки в РФ) Наум Бабаев и Рашид Хайров, разделившие бизнес, продолжают перераспределять активы.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 30 января Хайрову принадлежит 100% в ООО "Агрофирма Голицынская" в Пензенской области. В числе направлений работы хозяйства – выращивание сельхозкультур, производство молока и мяса.

Ранее по 33,33% агрофирмы, кроме Хайрова, принадлежали Бабаеву и гендиректору "Объединенной зерновой компании" Дмитрию Сергееву.

Как сообщалось, в середине января Бабаев и Хайров, владевшие на паритетных началах ГК "Дамате", разделили бизнес: 50% МКООО "Дамате", принадлежавшие Хайрову, отошли к АПК "Дамате", которая является "дочкой" МКООО. Вторая половина компании сохранилась за Бабаевым. Хайров стал владельцем АО "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком"), Бабаев – ГК "Дамате".

ГК "Дамате" в 2022 году (итоги 2023 года пока не обнародованы) произвела 216 тыс. тонн мяса индейки (52% рынка), сообщали Agrifood Strategies и Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Мощность комплекса по переработке утки составляет 16,5 тыс. тонн, баранины – 25 тыс. тонн в год. Мощности АО "Молочный комбинат "Пензенский" рассчитаны на переработку до 300 тонн молока в сутки.

Активы "Дамате" расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет более 108 тыс. га в регионах присутствия.

Дамате
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников

ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

ФАС проверит обоснованность установления банками комиссий для застройщиков

Сбербанк выпустил новое мобильное приложение для iOS

Сбербанк выпустил новое мобильное приложение для iOS

Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов менеджменту

Рынок акций РФ во вторник подрос к 3200п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля

Райффайзенбанк повысит максимальную комиссию за исходящие переводы в евро и долларах

Райффайзенбанк повысит максимальную комиссию за исходящие переводы в евро и долларах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });