Владельцу "Дамате" Бабаеву перешли доли бывшего партнера Хайрова в совместных бизнесах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Наум Бабаев, к которому перешла ГК "Дамате" (ведущий производитель мяса индейки в России) после раздела бизнеса с Рашидом Хайровым, стал владельцем долей бывшего партнера в других компаниях.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Бабаеву перешли 45% в ООО "Мед" (пчеловодство), в результате его доля выросла до 90%. В ООО "РЦ Плинор", занимающемся разработкой программного обеспечения, за счет 30%, принадлежавших Хайрову, доля Бабаева увеличилась до 70%. Владельцем оставшихся 30% является гендиректор "Объединенной зерновой компании" Дмитрий Сергеев.

Хайров также вышел из числа совладельцев ООО "Проперти эстейт" (недвижимость), где ему принадлежало 50%. Бабаев теперь является полным владельцем компании. Ему также перешли по 25% в ООО "Коннектом-сервис" и ООО "Коннектом" (производство строительно-монтажных работ), в результате его доля в этих компаниях увеличилась до 95%.

Как сообщалось, в середине января Бабаев и Хайров, владевшие на паритетных началах ГК "Дамате", разделили бизнес: 50% МКООО "Дамате", принадлежавшие Хайрову, отошли к АПК "Дамате", которая является "дочкой" МКООО. Вторая половина компании сохранилась за Бабаевым. Хайров стал владельцем АО "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком"), Бабаев - ГК "Дамате".

В конце января Хайров стал 100%-м владельцем ООО "Агрофирма Голицынская" в Пензенской области. Ранее по 33,33% агрофирмы кроме него принадлежали Бабаеву и Сергееву.

ГК "Дамате" в 2022 году (итоги 2023 года пока не обнародованы) произвела 216 тысяч тонн мяса индейки (52% рынка), сообщали Agrifood Strategies и Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Мощность комплекса по переработке утки составляет 16,5 тыс. тонн, баранины - 25 тысяч тонн в год. Мощности АО "Молочный комбинат "Пензенский" рассчитаны на переработку до 300 тонн молока в сутки.

Активы "Дамате" расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд группы превышает 108 тысяч га в регионах присутствия.