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Mondelez увеличила чистую прибыль в IV квартале в 1,6 раза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 1,6 раза, выручку – на 7%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $950 млн по сравнению с $583 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,7 с $0,42.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,84 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,78 на акцию.

Квартальная выручка Mondelez увеличилась до $9,31 млрд с $8,7 млрд годом ранее, что совпало с ожиданиями рынка. Органический рост выручки составил 9,8%.

В Европе продажи выросли на 12,2%, в Латинской Америке – на 24,5%, в AMEA (Азия, Ближний Восток и Африка) – на 4,5%, в Северной Америке – снизились на 1,1%.

В минувшем квартале компания вернула акционерам $1,5 млрд за счет обратного выкупа акций и выплаты дивидендов, по итогам всего 2023 года – $3,7 млрд.

В 2023 году чистая прибыль Mondelez выросла в 1,8 раза до $4,96 млрд, или $3,62 на акцию, скорректированная прибыль составила $3,19 на акцию (+19%). Годовая выручка компании повысилась на 14% до $36,02 млрд, органический рост составил 14,7%.

Согласно прогнозу Mondelez, в 2024 году ее скорректированная прибыль увеличится на 7-9%, органический рост выручки составит 3-5%.

Акции компании подешевели на 2,4% на дополнительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 14,4%.

Mondelez International работает более чем в 160 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.

Mondelez
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