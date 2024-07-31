Производитель снеков Mondelez сократил квартальную чистую прибыль на треть

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, во втором квартале 2024 года зафиксировала снижение чистой прибыли и выручки, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка оказалась немного хуже прогнозов.

Чистая прибыль компании в апреле-июне упала до $603 млн, или $0,45 в расчете на акцию, по сравнению с $941 млн, или $0,69 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась на 25% до 86 центов на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Zacks, на уровне 78 центов на акцию.

Выручка Mondelez сократилась до $8,34 млрд с $8,51 млрд при консенсус-прогнозе на уровне $8,39 млрд. В органическом выражении показатель вырос на 2,5%.

Компания ожидает органического роста выручки в текущем году на 3-5% и увеличения скорректированной прибыли на акцию на 7-9%.

Кроме того, компания анонсировала увеличение квартальных дивидендов на 11%, до 47 центов на акцию класса "А". Выплаты начнутся 14 октября, закрытие реестра акционеров назначено на 30 сентября.

С начала 2024 года капитализация Mondelez снизилась на 7,4%, до $89,9 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 14%.

Mondelez International работает более чем в 160 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.