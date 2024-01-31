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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Новак выразил уверенность в том, что дисконт на нефть РФ к Brent снизится

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства РФ Александр Новак уверен, что нефтяной рынок успокоится, и дисконт на российскую нефть к бенчмарку Brent снова снизится.

"У нас уже было два таких всплеска роста дисконта - в 2022 году, потом в начале 2023 года. Сейчас он, естественно, связан с санкционным пакетом, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка, чтобы страховать свои риски. Уверен, что по мере того, как будут налаживаться цепочки, успокаиваться рынок, дисконт будет снижаться", - сказал он журналистам.

По данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", за 30 дней января дисконт на нефть Urals в порту Приморск (FOB) составил $18,38 за баррель к Brent по сравнению с $18,22 за баррель в декабре. Стоимость Urals в Приморске в январе при этом увеличилась до $61,77 за баррель по сравнению с $59,6 за баррель в декабре 2023 года.

Самым высоким в прошлом году дисконт был в $40,05 за баррель (FOB Приморск) в январе, когда полномасштабно начали действовать санкции на закупку российской нефти, самым низким - в сентябре - $13,71 за баррель, когда Россия и Саудовская Аравия объявили о продлении своих сокращений по добыче и экспорту соответственно до конца года на фоне ожиданий по дефициту нефти в IV квартале.

Летом 2023 года цена российской нефти превысила установленный странами G7 потолок (price cap), который не позволял их компаниям перевозить российскую нефть, в связи с чем началось обсуждение о снижении потолка. Однако страны G7 пошли по пути ужесточения контроля за соблюдением санкций и осенью выпустили соответствующие разъяснения, а Минфин США в ноябре ввел санкции в отношении нескольких танкеров и судовладельцев. В октябре дисконт составлял $13,73 за баррель, а в ноябре вырос до почти $16 за баррель.

Дисконты на нефть Urals в порту Новороссийск традиционно чуть меньше - $17,9 в январе 2024 года против $18 за баррель в декабре 2023 года, а цена в январе составила $62,2/б в январе против $59,6/б в декабре. Таким образом, средняя цена Urals за 30 дней января составила почти $62 за баррель, что на 3,8% выше, чем в декабре, в то время как Brent (North Sea Dated) увеличилась на 3%.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в январе 2024 года увеличилась до $76,36 за баррель по сравнению с почти $74 за баррель в декабре, а дисконт к Brеnt чуть уменьшился - с $3,87 за баррель в декабре до $3,79 за баррель в январе.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемой из порта на востоке страны - Козьмино - увеличилась в январе до $73,4 за баррель по сравнению с $72,2 за барр. в декабре, а дисконт уменьшился с $5/барр. до $4,46 за баррель в январе 2024 года.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - Brent с определенным дисконтом ($15 за баррель, устанавливается прогнозно) или котировка Urals в российских портах+стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (предлагает брать данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Александр Новак Brent
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