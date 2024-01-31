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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Новак ждет роста спроса на нефть в 2024 году на 2 млн б/с

Цену на рынке вице-премьер считает адекватной

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Цена на нефть на мировом рынке сейчас адекватная, а консенсус-прогноз обещает рост потребления нефти в мире на 2 млн баррелей в сутки в 2024 году, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Цена, которая сейчас на рынке есть, адекватно отражает текущую ситуацию, она определяется на бирже, а не чиновниками", - ответил он вопрос о комфортности цены на нефть для участников рынка.

Новак не стал комментировать, означает ли решение Саудовской Аравии приостановить наращивание мощностей по добыче нефти на уровне 12 млн б/с, тогда как ранее предполагалось увеличить их до 13 млн б/с, изменение оценок по росту спроса на нефть.

"(Спрос - ИФ) во многом будет зависеть от роста мировой экономики, и на сегодняшний день есть разные оценки экспертов, ежеквартально они меняются. Я тоже видел разные оценки - ОПЕК и других аналитических агентств. Примерно, по консенсусу, будет увеличение на 2 млн б/спроса в 2024 году", - сказал вице-премьер.

Александр Новак ОПЕК Саудовская Аравия
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