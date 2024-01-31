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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Мировой спрос на золото в IV кв. снизился на 12%, по итогам 2023 г. - на 5%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото в 2023 году снизился на 5% и составил 4,448 тыс. тонн, подсчитал Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Закупки со стороны центробанков, близкие к рекорду 2022 года, и устойчивый спрос на ювелирные украшения частично скомпенсировали существенный отток из ETF.

При этом в IV квартале общий спрос на золото упал на 12%, до 1,15 тыс. тонн, но это во многом объясняется тем, что в IV квартале 2022 года показатели были рекордными. По сравнению со средними цифрами за последние 5 лет спрос в конце 2023 года оставался выше на 8%.

Мировая добыча золота в 2023 году составила 3,644 тыс. тонн, в том числе 931 тонна - в IV квартале.

Всемирный совет по золоту
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