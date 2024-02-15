Индия в январе нарастила импорт золота в 2,7 раза год к году

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Импорт золота в Индию в январе 2024 года составил $1,908 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года, что во многом объясняется низкой базой сравнения, но в 1,6 раза меньше, чем в декабре.

"Импорт золота как в стоимостном, так и в физическом выражении стал скромнее после скачка в октябре, на него влияют высокие цены и слабый спрос на золотые украшения", - отмечает аналитик World Gold Council Кавита Чако. Она приводит статистику: за последние два года объем импорта в натуральном выражении снизился на 20% по сравнению со средними доковидными уровнями, хотя в стоимостном наблюдается рост на 25% за счет динамики цен.

Также Чако напоминает, что примерно с середины января ввозная пошлина на изделия из золота повышена до 15% и теперь соответствует пошлине на слитки. Объем импорта изделий из золота и их деталей в январе-ноябре 2023 года оценивался в 6 тонн (против примерно 1 тонны годом ранее).

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, но почти не производит его сама.