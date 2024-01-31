ФАС заявила, что не все НК целиком выполняют рекомендации по доппоставкам топлива на рынок РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ряд нефтяных компаний не в полном объеме выполняет рекомендации Минэнерго РФ по доппоставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Минэнерго России ежемесячно доводит до нефтяных компаний рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже. Однако в настоящее время ряд ВИНК не выполняет их в полном объеме, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах", - говорится в сообщении.

Ведомство напомнило об ответственности за несоблюдение критериев на фоне увеличившегося спроса на бензин. ФАС намерена вынести проблему для обсуждения заседании профильного штаба при Минэнерго РФ.

При этом в службе подчеркнули, что обязательные нормативы продаж топлива соблюдают все вертикально интегрированные нефтяные компании.