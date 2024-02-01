Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Биржевая цена бензина Аи-92 в четверг упала на 5,6% по национальному индексу, отражающему данные всех НПЗ страны. Согласно информации, размещенной на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), по итогам торгов в четверг стоимость Аи-92 снизилась до 48256 руб./т, тогда как в среду она была на уровне 51131 руб./т.

Цена Аи-95 в четверг продолжила рост, но его темпы замедлились, если в предыдущие дни рост цены на этот вид нефтепродукта составлял 1-2% за один торговый день, то в четверг он составил 0,7%. По итогам торгов в четверг Аи-95 стоит 54932 руб./т.

Собеседники "Интерфакса" на топливном рынке видят совокупность причин, способствующих снижению биржевой стоимости Аи-92. Один из собеседников отмечает, что рост цен на СПбМТСБ в бензиновом сегменте длился очень долго, и рынок давно ждал коррекцию. Другой источник отмечает сокращение торговой активности на бирже на текущей неделе, платежеспособный спрос явно снижался, говорит он.

Также одним из факторов, подторкнувших вниз стоимость Аи-92 на бирже, стало заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сделанное в среду, считают собеседники агентства. ФАС отметила, что ряд нефтяных компаний не в полном объеме выполняет рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок и на биржу.

"Минэнерго России ежемесячно доводит до нефтяных компаний рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже. Однако в настоящее время ряд ВИНК не выполняет их в полном объеме, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах", - говорилось в сообщении ФАС.

Служба напомнила об ответственности за несоблюдение критериев на фоне увеличившегося спроса на бензин. ФАС намерена вынести проблему для обсуждения на профильном штабе при Минэнерго РФ. При этом в ФАС подчеркнули, что обязательные нормативы продаж топлива соблюдают все вертикально интегрированные нефтяные компании.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин росли фактически весь январь и увеличились к концу месяца по сравнению с началом года на 24-26% на опасениях о дефиците предложения. Катализатором роста стали слухи о выходе в ремонт одной из установок на нижегородском НПЗ "ЛУКОЙЛа".

Между тем, отраслевые чиновники делали заявления, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабильная с точки зрения обеспеченности бензинами. Минэнерго в среду сообщало, что экспорт бензина в январе 2024 года упал на 37%, а отгрузки на внутренний рынок превышают показатели прошлого года на 7%.