Уолл-стрит упала на заявлениях главы Федеральной резервной системы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снизились в среду после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, причем для индекса S&P 500 падение стало рекордным с сентября прошлого года.

Инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован, заявил Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания. По его словам, Федрезерв готов удерживать высокие ставки в течение длительного времени.

Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок". "Мы не готовы" разрабатывать детали плана по сокращению ставок, сказал он.

Инвесторы восприняли это как сигнал того, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно.

По итогам январского заседания Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 107 тыс. после подъема на 158 тыс. в декабре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 145 тыс.

Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в текущем месяце на 180 тыс. и увеличение безработицы до 3,8% с декабрьских 3,7%.

Также участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных американских компаний.

Акции Microsoft Corp. подешевели на 2,7%, хотя компания увеличила чистую прибыль во втором квартале 2024 финансового года на 33%, выручку - на 18%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Alphabet Inc. упала на 7,5%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль в минувшем квартале в 1,5 раза, выручку - на 13%, но ее рекламные доходы оказались хуже прогнозов.

Advanced Micro Devices нарастил чистую прибыль в октябре-декабре более чем в 30 раз, но дал разочаровавший инвесторов прогноз выручки на текущий квартал. Капитализация компании снизилась на 2,5%.

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, увеличила выручку в первом квартале 2024 финансового года на 8,2% - до рекордных для компании $9,425 млрд. Её рыночная стоимость однако снизилась на 1,1%.

Котировки бумаг Boeing Co. выросли на 5,4%, и компания стала лидером роста в индексе Dow Jones. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники сократил чистый убыток до минимума в прошлом квартале и нарастил выручку, при этом скорректированный убыток и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Также Boeing отложил публикацию годового прогноза на фоне проблем с самолетами модели 737 MAX.

Акции Teradyne Inc. упали на 7,7% после того, как разработчик и поставщик оборудования для автоматического тестирования спрогнозировал сокращение выручки в первом квартале.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,82% и составил 38150,3 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,61% - до 4845,65 пункта.

Nasdaq Composite упал на 2,23% и составил 15164,01 пункта.