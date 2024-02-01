Что случилось этой ночью: четверг, 1 февраля

США добиваются шестинедельного перемирия в Газе, Уолл-стрит упала на фоне сохранения базовой ставки, хуситы атаковали американское торговое судно

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США на переговорах по сектору Газа настаивают на долгосрочном прекращении огня. Проект соглашения предполагает освобождение всех израильских заложников и значительного числа палестинских заключенных, а также шестинедельное прекращение огня. В Вашингтоне считают, что продолжительная пауза затруднит Израилю и ХАМАС возобновление боевых действий, а готовность сторон рассмотреть "очертания сделки" свидетельствует о "небольшом, но существенном сдвиге в переговорах", пишет Wall Street Journal.

- Нью-Йоркская фондовая биржа упала на заявлениях главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Ранее ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, она находится на максимальном уровне за 23 года. "Не было никаких предложений по снижению ставок", - отметил Пауэлл.

- Минобороны РФ заявило о нейтрализации пяти дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями. Перед этим белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО уничтожили две цели на подлете к городу Строитель.

- Американский эсминец сбил ракету и три дрона йеменских хуситов. Телеканал CNN сообщил об авиаударе по 10 беспилотникам, которые хуситы готовили к запуску. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об уничтожении в Йемене ракетного комплекса.

- Хуситы атаковали американское торговое судно в Аденском заливе. По словам их военного представителя Яхьи Сариа, ракеты поразили цель.