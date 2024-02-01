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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 2,8%, как и ожидалось

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с декабрем, когда она составила 2,9%.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, также предполагал ослабление темпов роста потребительских цен до 2,8%.

Снижение цен на энергоносители в еврозоне в январе замедлилось до 6,3% с 6,7% в декабре, инфляция в сфере услуг осталась на уровне 4%.

Темпы роста стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции сократились до 5,7% с 6,1%, промышленной продукции - до 2% с 2,5%.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в январе замедлился до минимальных с марта 2022 года 3,3% с 3,4% месяцем ранее. Эксперты ожидали ослабления базовой инфляции до 3,2%.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце снизились на 0,4% по сравнению с декабрем, когда было отмечено их повышение на 0,2%.

инфляция ЕС
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