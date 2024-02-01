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Безработица в еврозоне в декабре осталась на уровне 6,4%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в декабре 2023 года составила 6,4%, как и месяцем ранее, сообщило статистическое управление Европейского союза Eurostat.

Аналитики также не ожидали изменения показателя с ноябрьской отметки, по данным Trading Economics.

Декабрьский показатель - рекордно низкий. В июне 2023 года безработица также снижалась до 6,4%, а затем четыре месяца находилась на отметке 6,5%.

Для сравнения: в декабре 2022 года безработица составляла 6,7%.

Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце было рекордно низким и составило 10,91 млн человек, сократившись на 17 тысяч по сравнению с ноябрем и на 369 тыс. относительно декабря 2022 года.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в декабре уменьшилась до 14,4% с 14,5% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,1%), самый высокий - в Испании (11,7%). Во Франции и Италии безработица составила 7,3% и 7,2% соответственно.

В Европейском союзе безработица в декабре составила 5,9%, не изменившись по сравнению с ноябрем и снизившись по сравнению с показателем в 6,1% годом ранее.

Eurostat Германия Испания еврозона Евросоюз
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