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"Грюнвальд" вложит 1 млрд руб. в новое производство прицепов в Подмосковье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Грюнвальд" (ТМ Grunwald), производитель надстроек, прицепов и полуприцепов для автотранспортных средств, реализует проект создания нового производства в Московской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник отдела маркетинга компании Михаил Багин.

"Рассчитываем приступить к непосредственному строительству уже в первом квартале 2024 года. Запуск предприятия намечен на середину 2025 года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 1 млрд рублей", - сказал он.

Проектом предусмотрено строительство корпуса площадью 10 тыс. кв. метров на участке 12 гектаров. Здесь разместится производство и административно-хозяйственная часть. Там же будет сосредоточен центральный офис продаж.

По словам Багина, в настоящее время компания имеет в Калининградской области четыре производственные площадки, которые постоянно модернизируются с учетом растущего спроса на различного вида полуприцепы. "Следующий этап в нашем развитии – предприятие в центре страны, которое возьмет на себя часть производственных операций для ускорения исполнения контрактов и сокращения срока поставки продукции. И потому Grunwald при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) планирует построить на территории индустриального парка "Есипово" в Московском регионе еще один производственный комплекс", - пояснил он.

На предприятии будет запущен выпуск магистральных полуприцепов: шторных, бортовых, полуприцепов-рефрижераторов, в дальнейшем также полуприцепов-контейнеровозов. Новый завод начнет производство с использования деталей, выпущенных в Калининграде, с крупноузловой сборки.

"Если сейчас компания в год производит около 4 тыс. единиц техники, то с запуском нового предприятия объем выпускаемой продукции только на первом этапе увеличится до 5-7 тыс.", - добавил Багин.

ООО "Грюнвальд" основано в 2006 году, является одним из крупнейших в России производителей прицепной техники. Единственным владельцем является Алексей Драч. По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2022 году выручка от продаж компании составила 6,6 млрд рублей, чистая прибыль – 401 млн рублей.

Grunwald Грюнвальд Калининградская область Московская область
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