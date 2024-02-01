ЕК разрешила Pirelli и PIF создать производство шин в Саудовской Аравии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия разрешила Суверенному фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и итальянской Pirelli создать совместное шинное предприятие в королевстве.

"Комиссия пришла к выводу, что предлагаемое приобретение не создаст проблем в области конкуренции, учитывая, что совместное предприятие не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность в Европейской экономической зоне. Сделка была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры", - говорится в сообщении ЕК.

Продукция шинного завода будет продаваться не только в Саудовской Аравии, но и в других странах Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА).

PIF и Pirelli в октябре 2023 года подписали соглашение о создании в Саудовской Аравии завода годовой мощностью 3,5 млн шин. Запуск предприятия запланирован на 2026 год, предполагаемый объём инвестиций в его создание - около $550 млн. Доля PIF в СП - 75%, доля Pirelli - 25%, при этом итальянская компания выступит стратегическим технологическим партнером.