Pirelli сорвала план по рентабельности из-за отказа ЕС от импорта шин из России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Итальянский концерн Pirelli не смог выполнить план по увеличению маржинальности сегмента Standard (шины диаметром обода 17 и менее дюймов) из-за утраты конкурентных преимуществ, связанных с российскими активами, говорится в материалах телефонной конференции компании с инвесторами.

"Да, в предыдущем плане мы объявили о цели достичь двузначной рентабельности (от 10% - ИФ) в сегменте Standard. К сожалению, мы еще не достигли этого, мы все еще планируем выйти на двузначное число, но у нас есть задержка, я бы сказал, задержка в пару лет, в основном вызванная недозагрузкой российского завода и потерей конкурентных ресурсов России для Европы, а также влиянием высокой инфляции в Южной Америке", - сказал гендиректор компании Андреа Казалучи.

Он уточнил, что на данный момент рентабельность этого сегмента находится "в диапазоне средне-высоких однозначных чисел".

"Россия вносила положительный вклад в рентабельность Standard для Европы, потому что была конкурентоспособным источником, и сегодняшняя маржинальность, о которой я только что упомянул, отражает эффект выхода из России. Так что в целом можно считать, что без России стандартная рентабельность находится в диапазоне между однозначной и высокой однозначной рентабельностью", - добавил Казалучи.

В марте 2022 года Pirelli приостановила инвестиции в шинные заводы в Воронеже и Кирове за исключением вложений, необходимых для обеспечения безопасности при выполнении операционной деятельности.

В феврале 2023 года Pirelli заявила, что наращивает поставки на европейский рынок шин из Турции и Румынии из-за запрета ЕС на импорт шин, произведенных в России.

"В прошлом мы привыкли экспортировать из России около 3,5 млн шин. Сегодня экспорт прекращен", - говорил в мае аналитикам Казалучи (тогда был в должности генерального менеджера по операциям - ИФ). Таким образом, кировский и воронежский заводы концерна (мощностью 6 млн и 2 млн шин в год соответственно) теперь работают только на внутренний рынок.

Как сказано на сайте Pirelli, концерн имеет 18 производственных площадок в 12 странах, реализует продукцию в 160 государствах. В 2022 году на Россию приходилось 4% продаж группы и 11% от общей мощности.