Министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали заседание

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сопредседателями которого являются представители России и Саудовской Аравии, начали заседание, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Заседанию предшествует решение Саудовской Аравии отказаться от увеличения мощностей по добыче нефти с 12 до 13 млн баррелей в сутки, а также обострение ситуации с безопасностью прохода танкеров в Суэцком канале - самом коротком водном пути следования нефти с Ближнего Востока в Европу.

"Цена, которая сейчас на рынке есть, адекватно отражает текущую ситуацию, она определяется на бирже, а не чиновниками", - прокомментировал накануне вице-премьер РФ Александр Новак вопрос о комфортности нынешних котировок для участников рынка.

Новак не стал комментировать, означает ли решение Саудовской Аравии приостановить наращивание мощностей по добыче изменение оценок по росту спроса на нефть.

"(Спрос - ИФ) во многом будет зависеть от роста мировой экономики, и на сегодняшний день есть разные оценки экспертов, ежеквартально они меняются. Я тоже видел разные оценки - ОПЕК и других аналитических агентств. Примерно, по консенсусу, будет увеличение на 2 млн б/с спроса в 2024 году", - сказал вице-премьер РФ.

Обычно от JMMC ждут рекомендаций по квотам для стран ОПЕК+ по итогам рассмотрения ситуации на рынке, но в минувшем году квоты для всех стран ОПЕК+ практически не менялись, а снижение добычи осуществлялось новой коалицией из нескольких стран ОПЕК+. Так, эта коалиция в апреле прошлого года решила добровольно сократить добычу нефти в 2023, а затем в 2024 году на 1,66 млн б/с, а в ноябре - снизить добычу в первом квартале 2024 года еще на 1,7 млн б/с.

Россия пообещала в I кв. 2024 года снизить экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с к маю-июню 2023 года, в то время как до декабря сокращение составляло 300 тыс. б/с.