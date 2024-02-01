Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали заседание

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сопредседателями которого являются представители России и Саудовской Аравии, начали заседание, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Заседанию предшествует решение Саудовской Аравии отказаться от увеличения мощностей по добыче нефти с 12 до 13 млн баррелей в сутки, а также обострение ситуации с безопасностью прохода танкеров в Суэцком канале - самом коротком водном пути следования нефти с Ближнего Востока в Европу.

"Цена, которая сейчас на рынке есть, адекватно отражает текущую ситуацию, она определяется на бирже, а не чиновниками", - прокомментировал накануне вице-премьер РФ Александр Новак вопрос о комфортности нынешних котировок для участников рынка.

Новак не стал комментировать, означает ли решение Саудовской Аравии приостановить наращивание мощностей по добыче изменение оценок по росту спроса на нефть.

"(Спрос - ИФ) во многом будет зависеть от роста мировой экономики, и на сегодняшний день есть разные оценки экспертов, ежеквартально они меняются. Я тоже видел разные оценки - ОПЕК и других аналитических агентств. Примерно, по консенсусу, будет увеличение на 2 млн б/с спроса в 2024 году", - сказал вице-премьер РФ.

Обычно от JMMC ждут рекомендаций по квотам для стран ОПЕК+ по итогам рассмотрения ситуации на рынке, но в минувшем году квоты для всех стран ОПЕК+ практически не менялись, а снижение добычи осуществлялось новой коалицией из нескольких стран ОПЕК+. Так, эта коалиция в апреле прошлого года решила добровольно сократить добычу нефти в 2023, а затем в 2024 году на 1,66 млн б/с, а в ноябре - снизить добычу в первом квартале 2024 года еще на 1,7 млн б/с.

Россия пообещала в I кв. 2024 года снизить экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с к маю-июню 2023 года, в то время как до декабря сокращение составляло 300 тыс. б/с.

нефть ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

С начала СВО на оборонные предприятия пришли работать больше 0,5 млн человек

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

Процентные доходы Euroclear от замороженных активов РФ выросли в 5,5 раза

Процентные доходы Euroclear от замороженных активов РФ выросли в 5,5 раза

Росспецмаш отметил замедление роста выпуска и продажи сельхозтехники в России

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Бенефициар Goldman Group Роман Гольдман стал фигурантом второго уголовного дела

Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании

Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });