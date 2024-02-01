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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ не дали рекомендаций менять текущую политику

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в четверг не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

В пресс-релизе ОПЕК говорится, что JMMC рассмотрел данные о добыче нефти за ноябрь и декабрь 2023 года и отметил высокую степень соответствия соглашению его участников.

"Комитет продолжит внимательно оценивать рыночные условия. Опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, комитет отметил готовность стран альянса реагировать на развитие рынка и принять дополнительные меры в любое время", - говорится в пресс-релизе.

Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2024 года.

ОПЕК+ ОПЕК
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