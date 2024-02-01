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Банк Англии ожидаемо оставил ставку на уровне 5,25% годовых

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам первого в этом году заседания.

Решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков.

За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), двое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), один - за снижение на 25 б.п., говорится в сообщении британского ЦБ, опубликованном по итогам заседания.

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