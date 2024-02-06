Главный экономист Банка Англии назвал условие для снижения ставки

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Банк Англии начнет снижать ключевую процентную ставку, когда показатели инфляционного давления позволят регулятору это сделать, заявил главный экономист британского ЦБ Хью Пилл. Об этом пишет Financial Times.

"Снижение процентных ставок является вознаграждением для экономики за улучшение ситуации с инфляцией, - сказал он. - Вопрос сейчас заключается не в том, будет ли ставка снижена, а в том, когда она будет снижена".

Инфляция в Великобритании в декабре составила 4%, что вдвое выше целевого показателя ЦБ, но значительно ниже многолетних максимумов, когда темпы роста потребительских цен превышали 10%. Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) выросли на 5,1% в годовом выражении. Теперь Банк Англии обращает особое внимание на инфляцию в секторе услуг и на темпы роста заработной платы, два наиболее устойчивых инфляционных фактора.

Пилл отметил определенные признаки улучшения различных индикаторов инфляции, но этой информации пока недостаточно, чтобы на ее основании принимать решение о пересмотре ставки. При этом он добавил, что ЦБ не будет ждать, пока инфляция упадет ровно до 2%, и что даже после снижения ставки её уровень все еще останется ограничительным.

Темпы роста потребительских цен в Великобритании составят 2,8% в 2024 году и опустятся до 2,4% в 2025 году, а Банк Англии сможет приступить к снижению ставки в третьем квартале этого года, по оценкам ОЭСР.