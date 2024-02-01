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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

ФАС впервые с 2017 года повысила тарифы для авиакомпаний в аэропорту "Якутск"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увеличила тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в аэропорту "Якутск". Cоответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, рост предусмотрен практически по всем позициям. Новые тарифы будут действовать с 1 апреля этого года.

Так, сбор за взлет-посадку повышен на 1,5% до 1,286 тыс. рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). Тариф на обеспечение авиационной безопасности вырастет на 40% (с 593 рублей за тонну МВМ до 830 рублей).

Сбор за обслуживание пассажиров на внутренних линиях увеличится с 205 рублей за человека до 287 рублей, на международных – с 210 до 287 рублей.

Сбор за предоставление аэровокзала на внутренних и международных воздушных линиях возрастет до 155 рублей (в настоящее время на внутренних линиях сбор составляет 111 рублей, на международных – 115 рублей).

Прежней останется ставка сбора за сверхнормативную стоянку – 5% от сбора за взлет-посадку за час.

Аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов не изменились.

В последний раз тарифы на обслуживание воздушных судов в аэропорту "Якутск" корректировались в мае 2017 года.

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим аэропортом республики, в нем базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ.

ФАС Якутск
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