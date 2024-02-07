ФАС повысила тарифы для российских авиакомпаний в аэропорту Волгограда на 5-42%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проиндексировала тарифы АО "Международный аэропорт Волгоград" на обслуживание российских авиакомпаний.

Как сказано в приказе ФАС, зарегистрированном 6 февраля, сбор за взлет-посадку увеличен на 5% - до 619 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ).

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних воздушных линиях возрос на 42% - с 78 рублей до 111 рублей. Сбор за обслуживание пассажиров на внутренних линиях повышен с 202 рублей до 211 рублей (на 4,5%).

Прежней осталась ставка сбора за сверхнормативную стоянку - 5% от сбора за взлет-посадку за час. Также не изменится тариф на обеспечение авиационной безопасности - 500 рублей за тонну МВМ.

Аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов не пересматривались.

Как сказано на сайте аэропорта, он сейчас обслуживает рейсы российских авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь", Smartavia, "Победа", "Россия", Red Wings, NordStar, "Азимут".

АО "Международный аэропорт Волгоград" (входит в холдинг "Новапорт") имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пассажиропоток аэропорта в 2023 году стал рекордным и составил 1,57 млн человек.