Roche ждет увеличения темпов роста выручки в 2024 году без учета курсовых разниц

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding ожидает увеличения темпов роста выручки без учета курсовых разниц в 2024 году. Об этом сообщает ее пресс-служба.

В 2023 году выручка Roche без курсовых разниц увеличилась на 1% - до 58,7 млрд швейцарских франков ($68,17 млрд), что оказалось лучше собственного прогноза компании.

Продажи снизились на 7% с учетом конвертации в связи с существенным укреплением швейцарского франка относительно большинства валют, отмечают в Roche.

Выручка без учета продаж препаратов для COVID-19 выросла на 8%.

По прогнозу компании, в 2024 году ее выручка без учета курсовых разниц увеличится на 14-16%. Такими же, вероятно, будут темпы роста чистой прибыли в расчете на акцию, ожидают в Roche.

В 2023 году чистая прибыль компании составила 18,57 франка на акцию против 20,3 франка на акцию годом ранее.

Операционная прибыль Roche в минувшем году снизилась на 1% без учета курсовых разниц - до 19,24 млрд франков. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 20,03 млрд франков при выручке в 59,18 млрд франков.

Компания повысила годовые дивиденды до 9,6 франка на акцию с 9,5 франка на акцию годом ранее и сообщила, что планирует их дальнейшее увеличение в 2024 году.

За 12 месяцев капитализация Roche снизилась на 13,6%.