Roche купит американскую Poseida Therapeutics за $1,5 млрд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарская Roche Holding AG покупает американскую биофармацевтическую компанию Poseida Therapeutics, сумма сделки составит до $1,5 млрд.

Как сообщила Roche, она заплатит по $9 за акцию Poseida, или $1 млрд за компанию в целом. Кроме того, акционеры Poseida смогут получить еще до $4 на акцию в случае достижения компанией определенных целей.

Цена в $9 за акцию более чем в 3 раза выше стоимости бумаг Poseida на закрытие рынка в понедельник ($2,86).

Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Стороны рассчитывают закрыть ее в первом квартале 2025 года.

Портфель Poseida включает находящиеся как в доклинической стадии, так и в стадии клинических исследований разработки в сфере CAR-T-клеточной терапии в нескольких терапевтических областях, включая гематологические злокачественные образования, солидные опухоли и аутоиммунные заболевания. Штаб-квартира компании находится в Сан-Диего.