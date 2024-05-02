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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Производительность труда в США в I квартале выросла слабее прогноза

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Производительность труда в США в первом квартале повысилась на 0,3% относительно предыдущего квартала, говорится в предварительных данных Министерства труда страны.

Стоимость рабочей силы выросла на 4,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,8% и повышение второго на 3,3%, отмечает Trading Economics.

По пересмотренным данным, в четвертом квартале производительность труда увеличилась на 3,5%, а не на 3,2%, как сообщалось ранее. Стоимость рабочей силы повысилась на 0,4%, показатель пересмотрен не был.

Производство товаров и услуг в январе-марте увеличилось на 1,3%, тогда как количество отработанных часов выросло на 1%. Размер почасовой оплаты труда американцев повысился на 5% к предыдущему кварталу.

Экономисты внимательно отслеживают данные о стоимости рабочей силы в США, поскольку рост зарплат является ключевым фактором усиления инфляции. Быстрое повышение стоимости рабочей силы оказывает повышательное давление на инфляцию, и это может вынудить Федеральную резервную систему удерживать ставки на высоком уровне дольше, чем ожидают участники рынка.

В годовом выражении производительность труда в первом квартале повысилась на 2,9%, стоимость рабочей силы - на 1,8%.

США Минтруда ФРС
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